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المكتبة الوطنية للغة برايل ملاذ المكفوفين في الصين

تتفرع المكتبة الوطنية للغة برايل في الصين من دار النشر الوطنية، وتضم نحو 250 ألف كتاب، ويوفر القائمون عليها كتبا صوتية وحواسيب تمكن مرتاديها من الطباعة بلغة برايل والاستفادة من التطور التقني.