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البتكوين.. عملة آمنة أم فقاعة حظ؟

لم تحسم الإجابة بعد بشأن العملة الرقمية بتكوين التي تخطت في الساعات الأخيرة مستوى 34 ألف دولار، وقد عززت هذه القفزات تطلعات الربح السريع لدى المستثمرين.