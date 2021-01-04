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إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بمنشأة فوردو

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقع “فردو” الجبلي إلى درجة نقاء تبلغ 20%، وهو مستوى لم تصل إليه إيران منذ الاتفاق النووي مع القوى الكبرى عام 2015.