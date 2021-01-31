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هبوط في أسعار الأسهم الإيرانية واحتجاجات للمستثمرين الجدد

زادت جائحة كورونا الأعباء الاقتصادية على الشعب والحكومة في إيران، مما دفع الحكومة إلى عرض أسهم بعض شركاتها للبيع، لكن الأسهم تعرضت لهبوط حاد، وهو ما دفع عددا من المستثمرين الجدد إلى الاحتجاج.