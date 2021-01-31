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معاناة النازحين داخل مخيمات ريف إدلب

تتفاقم معاناة النازحين السوريين داخل المخيمات في ريف إدلب، وذلك نتيجة استمرار تساقط الأمطار وهبوب الرياح القوية، وقد تعرضت عشرات المخيمات لأضرار كبيرة.