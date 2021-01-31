البث الحي
01:44

معاناة النازحين داخل مخيمات ريف إدلب

تتفاقم معاناة النازحين السوريين داخل المخيمات في ريف إدلب، وذلك نتيجة استمرار تساقط الأمطار وهبوب الرياح القوية، وقد تعرضت عشرات المخيمات لأضرار كبيرة.
31/1/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الأمطار تدمر 25 مخيما على الحدود السورية التركية

02:02
(الجزيرة)

أوضاع مخيمات النازحين في ريف إدلب

02:02
(الجزيرة)

حفاظا على الهوية الفلسطينية.. 970 موقع تسويق إلكتروني للملابس

02:33
(الجزيرة)

هبوط في أسعار الأسهم الإيرانية واحتجاجات للمستثمرين الجدد

02:28
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الأمطار تدمر 25 مخيما على الحدود السورية التركية

02:02
(الجزيرة)

أوضاع مخيمات النازحين في ريف إدلب

02:02
(الجزيرة)

حفاظا على الهوية الفلسطينية.. 970 موقع تسويق إلكتروني للملابس

02:33
(الجزيرة)

هبوط في أسعار الأسهم الإيرانية واحتجاجات للمستثمرين الجدد

02:28
المزيد من التقارير الإخبارية

الأمطار تدمر 25 مخيما على الحدود السورية التركية

(الجزيرة)

أوضاع مخيمات النازحين في ريف إدلب

(الجزيرة)

حفاظا على الهوية الفلسطينية.. 970 موقع تسويق إلكتروني للملابس

(الجزيرة)

هبوط في أسعار الأسهم الإيرانية واحتجاجات للمستثمرين الجدد

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لماذا يخافه العالم؟.. تعرف على الأعراض الـ 11 لفيروس نيباه

فيروس نيباه يمثل تهديدا يخافه العالم بسبب نسبة إماتته العالية (شترستوك)

شاهد.. الفروق بين لقاحات كورونا في جدول واحد

خطر قاتل في مطبخك.. متى يجب التخلص من أواني الطهي غير اللاصقة؟

الأواني غير اللاصقة أحدثت طفرة في الطهي، لكنها أثارت القلق بشأن المخاطر الصحية التي تسببها (بيكسابي)

انتحار نجوم موسيقى البوب في كوريا الجنوبية.. ما السر؟

يخضع نجوم فرق موسيقى البوب الكورية للعديد من القيود الصارمة التي قد تسلبهم حريتهم (مواقع التواصل)