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مظاهرات في أوروبا ضد قرارات إغلاق حكومية لمواجهة كورونا

شهدت مدن وعواصم أوروبية عدة مظاهرات شعبية حاشدة ضد قرارات حكومات أوروبية بفرض مزيد من الإغلاقات وتشديد القيود بسبب جائحة كورونا.