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مظاهرات في أوروبا ضد قرارات إغلاق حكومية لمواجهة كورونا

شهدت مدن وعواصم أوروبية عدة مظاهرات شعبية حاشدة ضد قرارات حكومات أوروبية بفرض مزيد من الإغلاقات وتشديد القيود بسبب جائحة كورونا.
31/1/2021
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