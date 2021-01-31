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مطار صنعاء المغلق "مفتوح" لأصحاب النفوذ.. تحقيق استقصائي قريبا على الجزيرة نت

رغم إغلاقه منذ عام 2016 تتواصل حركة الطيران بمطار صنعاء بمعدل 270 رحلة شهريا.. من هم أصحاب امتياز السفر من صنعاء وكيف يتم تسفيرهم؟.. ملابسات القضية المسكوت عنها يعرضها تحقيق استقصائي.
31/1/2021-|آخر تحديث: 31/1/202110:51 PM (مكة المكرمة)
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