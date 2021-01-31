02:22

صناعة السكاكين والسيوف التقليدية في لبنان

نتعرف على أسرار صناعة السكاكين والسيوف التقليدية في لبنان، وهي صناعة متوارثة منذ آلاف السنين، ومهما بلغ الذكاء الاصطناعي، تبقى لمسة الروح البشرية في الفنون والصناعة أمرا متفردا.