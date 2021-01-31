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حفاظا على الهوية الفلسطينية.. 970 موقع تسويق إلكتروني للملابس

أنشأ شباب فلسطينيون موقعا للتسويق الإلكتروني للملابس الفلسطينية، بهدف تصديرها إلى دول العالم للحفاظ على الهوية الفلسطينية. الموقع يحمل اسم 970 وهو رمز الاتصال الفلسطيني الدولي.