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بدء حملات تطعيم ضد كورونا بالدول العربية والإسلامية

بدأت دول عربية وإسلامية حملات تطعيم ضد كورونا بعد حصولها على الشحنات الأولى من اللقاحات المضادة للفيروس. وقد أطلقت الجزائر حملة تطعيم بولاية البليدة حيث كان الوباء قد تفشى سابقا.