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انفجار مرفأ بيروت.. شبهات في ارتباط رجلي أعمال سوريين مقربين من النظام

تقدم النائب اللبناني إدي أبي اللمع بطلب إلى القضاء، للتحقق من معلومات وردت في تقارير صحفية غربية، بشأن ارتباط شركة مسجلة في بريطانيا بانفجار مرفأ بيروت.