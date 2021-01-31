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02:02
الأمطار تدمر 25 مخيما على الحدود السورية التركية
قالت قوى الدفاع المدني إن الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا تسببت بتدمير نحو 25 مخيما على الحدود السورية التركية، وإن أهالي هذه المخيمات اضطروا إلى ترك خيامهم وما تبقى من ممتلكاتهم التي أتلفتها المياه.
31/1/2021
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