البث الحي
02:02

الأمطار تدمر 25 مخيما على الحدود السورية التركية

قالت قوى الدفاع المدني إن الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا تسببت بتدمير نحو 25 مخيما على الحدود السورية التركية، وإن أهالي هذه المخيمات اضطروا إلى ترك خيامهم وما تبقى من ممتلكاتهم التي أتلفتها المياه.
31/1/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

أوضاع مخيمات النازحين في ريف إدلب

02:02
(الجزيرة)

حفاظا على الهوية الفلسطينية.. 970 موقع تسويق إلكتروني للملابس

02:33
(الجزيرة)

هبوط في أسعار الأسهم الإيرانية واحتجاجات للمستثمرين الجدد

02:28
(الجزيرة)

مطار صنعاء المغلق "مفتوح" لأصحاب النفوذ.. تحقيق استقصائي قريبا على الجزيرة نت

00:38
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

أوضاع مخيمات النازحين في ريف إدلب

02:02
(الجزيرة)

حفاظا على الهوية الفلسطينية.. 970 موقع تسويق إلكتروني للملابس

02:33
(الجزيرة)

هبوط في أسعار الأسهم الإيرانية واحتجاجات للمستثمرين الجدد

02:28
(الجزيرة)

مطار صنعاء المغلق "مفتوح" لأصحاب النفوذ.. تحقيق استقصائي قريبا على الجزيرة نت

00:38
المزيد من التقارير الإخبارية

أوضاع مخيمات النازحين في ريف إدلب

(الجزيرة)

حفاظا على الهوية الفلسطينية.. 970 موقع تسويق إلكتروني للملابس

(الجزيرة)

هبوط في أسعار الأسهم الإيرانية واحتجاجات للمستثمرين الجدد

(الجزيرة)

مطار صنعاء المغلق "مفتوح" لأصحاب النفوذ.. تحقيق استقصائي قريبا على الجزيرة نت

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لماذا يخافه العالم؟.. تعرف على الأعراض الـ 11 لفيروس نيباه

فيروس نيباه يمثل تهديدا يخافه العالم بسبب نسبة إماتته العالية (شترستوك)

شاهد.. الفروق بين لقاحات كورونا في جدول واحد

خطر قاتل في مطبخك.. متى يجب التخلص من أواني الطهي غير اللاصقة؟

الأواني غير اللاصقة أحدثت طفرة في الطهي، لكنها أثارت القلق بشأن المخاطر الصحية التي تسببها (بيكسابي)

انتحار نجوم موسيقى البوب في كوريا الجنوبية.. ما السر؟

يخضع نجوم فرق موسيقى البوب الكورية للعديد من القيود الصارمة التي قد تسلبهم حريتهم (مواقع التواصل)