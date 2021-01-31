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أوضاع مخيمات النازحين في ريف إدلب

يطلعنا صهيب الخلف على أوضاع أحد مخيمات النازحين في ريف إدلب، بشمال سوريا بعد أن أغرقت السيول خيامهم. وتمر المنطقة بمنخفض جوي يضرب منطقة شمال غربي سوريا.