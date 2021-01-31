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أفغانستان.. كلما اقترب السلام عطلته الدماء

من جديد، تنتكس عملية السلام في أفغانستان بهجمات كالتي تتبناها حركة طالبان أو بغارات تشنها القوات الأميركية، لتتبادل الحركة وإدارة الرئيس الأميركي الجديد اتهامات بعرقلة السلام.