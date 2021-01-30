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موهبة الرسم تسخرها شابة سورية لإسعاد أطفال المخيمات

تمتلك الشابة السورية أميرة الداني موهبة في الرسم، سخرتها لإدخال الفرح إلى قلوب الأطفال، برسم شخصيات كرتونية على الخيم في مخيمات النزوح شمالي سوريا.