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02:35
معاناة محافظة نينوى العراقية منذ الحرب على تنظيم الدولة
تعاني محافظة نينوى شمالي العراق من أضرار كبيرة، فقد دُمّرت خلال الحرب على تنظيم الدولة. ورغم مرور سنوات على استعادة الحكومة العراقية السيطرة عليها، ما تزال عملية إعادة الإعمار تواجه صعوبات كبيرة.
30/1/2021
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