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متجاوزا حاجز 800 ريال لكل دولار.. الريال اليمني يعاود تراجعه أمام العملات الأجنبية

عاود الريال اليمني تراجعه مجدداً أمام العملات الأجنبية، إذ تجاوز سعر صرف الدولار 800 ريال. وبهذا يفقد الريال نحو 28% من قيمته منذ عودة الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن.