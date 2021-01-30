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لبنان.. ميشال عون يدعو إلى التحقيق في أحداث طرابلس

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى إجراء تحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس، وطلب ملاحقة من وصفهم بالفاعلين الذين اندسوا في صفوف المتظاهرين.