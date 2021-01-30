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02:23

قطر.. برنامج الإقامة الفنية في معرض زمن رمادي

نجح برنامج الإقامة الفنية التابع لمتاحف قطر في دورته الخامسة، في جمع فنانين من مشارب فنية مختلفة. الأعمال المشاركة التي حملت عنوان “زمن رمادي“، اهتمت في مجملها بكثير من القضايا ذات الطابع العالمي.
30/1/2021
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