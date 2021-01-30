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25:06

فوق السلطة 218- السيسي الديمقراطي.. والمشير بايدن

تناولت حلقة (2021/1/29) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: ربيع في روسيا أم هبّة سيسحقها بوتين كما فعل في سوريا؟ السيسي يحيي شباب ثورة 25 يناير وينساهم في المعتقلات.
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