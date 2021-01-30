02:10

حب الفن.. شاب مصري يعشق صناعة العود

ميشيل لطفي شاب مصري أحب الفن بأنواعه المختلفة، وتخصص في صناعة سلطان الآلات العربية: العود، وصار عازفا وملحنا وكاتبا. ويسعى ميشيل لأن تكون ورشته لصناعة العود يوما مدرسة لتعليم هذا الفن.