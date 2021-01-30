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حب الفن.. شاب مصري يعشق صناعة العود

ميشيل لطفي شاب مصري أحب الفن بأنواعه المختلفة، وتخصص في صناعة سلطان الآلات العربية: العود، وصار عازفا وملحنا وكاتبا. ويسعى ميشيل لأن تكون ورشته لصناعة العود يوما مدرسة لتعليم هذا الفن.
30/1/2021
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