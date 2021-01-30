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حاجة فلسطينية تقاوم أطماع المستوطنين للحفاظ على أرضها

تبذل الحاجة الفلسطينية نايفة الديك قصارى جهدها، للحفاظ على ما تبقى من أرضها في قرية كفر الديك غرب مدينة سلفيت، حيث تقوم بزراعة الأرض التي ورثتها عن والدها للحفاظ عليها من أطماع المستوطنين.
30/1/2021
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