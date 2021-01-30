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بايدن يشدد على تعزيز القيود النووية على إيران بطرق دبلوماسية

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن على تعزيز القيود النووية على إيران عبر اتباع الدبلوماسية. من جهتها، قالت الرئاسة الإيرانية إنها لن تتفاوض بشأن الاتفاق النووي أو أي ملفات أخرى.