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الشمال السوري.. تفاقم معاناة الشباب بسبب الغلاء وانعدام فرص العمل

تفاقمت معاناة الشباب في الشمال السوري بسبب الغلاء الذي تشهده المنطقة وانعدام فرص العمل وتدني الأجور. وخلّفت هذه الظروف مشاكل اجتماعية كثيرة، وشكلت تحديا خاصا للشباب الطامحين في الزواج.