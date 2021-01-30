search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:15
الشمال السوري.. تفاقم معاناة الشباب بسبب الغلاء وانعدام فرص العمل
تفاقمت معاناة الشباب في الشمال السوري بسبب الغلاء الذي تشهده المنطقة وانعدام فرص العمل وتدني الأجور. وخلّفت هذه الظروف مشاكل اجتماعية كثيرة، وشكلت تحديا خاصا للشباب الطامحين في الزواج.
30/1/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
هبوط في أسعار الأسهم الإيرانية واحتجاجات للمستثمرين الجدد
play
02:28
قريبا .. مطار صنعاء المغلق. . مفتوح لأصحاب النفوذ
play
00:38
انفجار مرفأ بيروت.. شبهات في ارتباط رجلي أعمال سوريين مقربين من النظام
play
02:21
معاناة النازحين داخل مخيمات ريف إدلب
play
01:44
مقاطع حول هذه القصة
هبوط في أسعار الأسهم الإيرانية واحتجاجات للمستثمرين الجدد
play
02:28
قريبا .. مطار صنعاء المغلق. . مفتوح لأصحاب النفوذ
play
00:38
انفجار مرفأ بيروت.. شبهات في ارتباط رجلي أعمال سوريين مقربين من النظام
play
02:21
معاناة النازحين داخل مخيمات ريف إدلب
play
01:44
المزيد من التقارير الإخبارية
هبوط في أسعار الأسهم الإيرانية واحتجاجات للمستثمرين الجدد
قريبا .. مطار صنعاء المغلق. . مفتوح لأصحاب النفوذ
انفجار مرفأ بيروت.. شبهات في ارتباط رجلي أعمال سوريين مقربين من النظام
معاناة النازحين داخل مخيمات ريف إدلب
الأكثر قراءة
شاهد.. الفروق بين لقاحات كورونا في جدول واحد
خطر قاتل في مطبخك.. متى يجب التخلص من أواني الطهي غير اللاصقة؟
طالبت بإعدام بيلوسي وتتبنى مواقف متطرفة.. من هي النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين؟
قبيل المحاكمة.. انسحاب 5 من محامي ترامب والتحقيقات تعتبر اقتحام الكونغرس الأخطر منذ هجمات سبتمبر