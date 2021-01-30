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02:36
الرئيس الأميركي يحذر الصين من أي نية توسعية في شرق وجنوب شرق آسيا
رحل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن البيت الأبيض، لكن ذلك لا يعني انتهاء التوتر في العلاقات الأميركية الصينية، ويؤكد ذلك التحذير الذي وجهه الرئيس جو بايدن لبكين بشأن ما وصفه بأي نية توسعية.
29/1/2021
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