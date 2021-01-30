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الرئاسة التونسية لم تحدد بعد موعدا لأداء اليمين للوزراء الجدد

رغم مرور أيام على تصديق البرلمان على التعديل الحكومي في تونس لم تحدد الرئاسة التونسية حتى الساعة موعدا لمراسم أداء اليمين للوزراء الجدد، ولم تحدد كذلك موقفا حاسما بشأن انعقاده من عدمه.