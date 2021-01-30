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56:13
الحصاد (2021/1/29)
تناولت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2021/1/29) المواضيع التالية: إيران ترفض التفاوض حول أي ملفات خارج الاتفاق النووي. الاتحاد الأوروبي يقر استخدام لقاح أسترازينيكا-أكسفورد.
29/1/2021
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