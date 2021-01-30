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البيت الأبيض يؤكد أن الحوار مع إيران يجب أن يشمل الصواريخ الباليستية

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتبر أن امتثال إيران أولاً لمتطلبات الاتفاق النووي فرصة يمكن البناء عليها. وتؤكد واشنطن أن أي خطوة باتجاه طهران يجب أن تشمل الصواريخ الباليستية الإيرانية.