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اقتحام الكونغرس.. وزارة العدل الأميركية توجه تهمة التآمر لعضوين في جماعة "براود بويز"

وجهت وزارة العدل الأميركية تهمة التآمر لعضوين في جماعة “براود بويز” القوميةِ المتطرفة، وذلك في إطار التحقيقات المرتبطة باقتحام الكونغرس.