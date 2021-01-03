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23:23
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/2)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/2) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الاتهامات للحكومة المصرية بالاستهتار بحياة المصابين بفيروس كورونا، كما رصدت قضية لاعب كرة القدم الأردني راتب العوضات.
2/1/2021
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