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نزوح إثيوبيين من المناطق الحدودية بعد سيطرة الجيش السوداني عليها

وصل قرابة 1740 نازحا إثيوبيا إلى إقليم أمهرة، قادمين من منطقة “سلام بر” التي سيطر عليها الجيش السوداني. وتحدث بعض النازحين عن اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وملاك المزارع الإثيوبيين.