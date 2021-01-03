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02:35
فلسطين.. إبداعات فنية زمن كورونا
إبداع من شجرة الزيتون، إنها قصة عمار يونس من قرية عارة الفلسطينية، الذي تراجعت أعماله الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، لكنه بحث عن ما يشغل به وقته بإبداعات جديدة زادت في مهاراته العملية.
3/1/2021
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