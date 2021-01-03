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ظريف يحذر من مخطط إسرائيلي لإشعال حرب بافتعال هجمات على قوات أميركية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن مؤشرات استخباراتية من العراق تشير إلى محاولة عملاء إسرائيليين إشعال حرب من خلال التخطيط لهجمات على القوات الأميركية هناك.