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سوريا.. ركود سوق السيارات في ريف حلب بعد قرار استيراد السيارات

تشهد مناطق المعارضة في ريف حلب ركودًا في سوق السيارات، بعد سماح غرف التجارة باستيراد السيارات الأوروبية من طراز عام 2010 فما دون. ويرى كثيرون أن الخطوة إيجابية للحد من إعادة تجميع السيارات.