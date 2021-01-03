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رصاص يحصد الصحفيين.. أديب الجناني آخر المغدورين

لا يحملون أسلحة ولا يشتركون في الحروب إلا من موقع التغطية، وإذا كانت هناك أزمات أو قضايا ساخنة فهدفهم ينتهي عند نقل الخبر الدقيق، لكنهم رغم ذلك يسقط منهم ضحايا، إنهم الصحفيون عبر العالم.