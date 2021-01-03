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حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا يقول إن البريكست سيجعلها بلدا عالميا

منذ التصويت على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في استفتاء عام 2016؛ يقول حزب المحافظين الحاكم إن البريكست سيجعل بريطانيا عالمية.