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تونس.. حب للحياة الريفية

أسماء قماطي شابة تونسية أخذت من تربية الأبقار مهنة لها، فهي منذ طفولتها تحلم بفتح مصنع للأجبان، وتقوم بتوثيق تفاصيل يومها عبر شبكات التوصل الاجتماعي التي أكسبتها شهرة.