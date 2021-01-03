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النيابة المصرية تبدأ التحقيق في حالات وفاة بمستشفى الحسينية

بدأت النيابة المصرية التحقيق في وفاة 4 مرضى بفيروس كورونا في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية بسبب نقص الأكسجين. وكان ناشطون تداولوا مقاطع من داخل المستشفى قالوا إنها تظهر وفاة المرضى داخل غرفة العناية