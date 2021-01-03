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الصومال.. محاولات لإحياء الأغاني القديمة ومنع اندثارها

يحتل الفن مكانة مرموقة لدى الصوماليين، غير أن الحروب هناك دفعت أغلب الفنانيين للهجرة، مما تسبب في ضياع كثير من الأغاني، لكن بعض المحطات التلفزيونية المحلية تحاول إحياء الأغاني والحيلولة دون اندثارها.
3/1/2021
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