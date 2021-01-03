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02:28
السودان.. مناقشة إمكانية استئناف مفاوضات سد النهضة في ظل مذكرة اتفاق
قالت وزارة الري السودانية -في بيان عقب ختام جولة مفاوضات سد النهضة- إن الاجتماع خلص إلى تبني مقترح السودان بأن يخصص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين.
3/1/2021
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