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السودان.. مناقشة إمكانية استئناف مفاوضات سد النهضة في ظل مذكرة اتفاق

قالت وزارة الري السودانية -في بيان عقب ختام جولة مفاوضات سد النهضة- إن الاجتماع خلص إلى تبني مقترح السودان بأن يخصص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين.