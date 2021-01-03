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السودان.. مزارعو منطقة الفشقة السودانية يأملون العودة إلى أراضيهم

يأمل مزارعي منطقة الفشقة السودانية العودة إلى زراعة أراضيهم المتاخمة للحدود السودانية الإثيوبية. ويروي المزارعون قصصا مأساوية عن نشاط المليشيات الإثيوبية، قبل أن يبسط الجيش السوداني سيطرته عليها.