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02:17

السودان.. الحكومة ترفع أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة تصل إلى 600%

استقبل السودانيون العام الجديد بزيادة في أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة، وصلت إلى 600%، وأوضحت وزيرة المالية السودانية أن هذا الإجراء سيضمن مواصلة دعم الشرائح الأقل استهلاكا من الفئات المعوزة.
3/1/2021
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