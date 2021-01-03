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استئناف مفاوضات سد النهضة لحل القضايا الخلافية

تستأنف اليوم برعاية الاتحاد الأفريقي مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان عبر تقنية الفيديو، وذلك بدعوة من رئيس جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.