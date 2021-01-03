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أهمية جزر أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى في عمق المياه الخليجية

3 جزر إستراتيجية في عمق المياه الخليجية: أبو موسى، طنب الكبرى، طنب الصغرى، تشرف على مضيق هرمز الذي يمر عبره يوميا نحو 40% من الإنتاج العالمي من النفط. ومن يسيطر عليها يرصد حركة الملاحة بالخليج.