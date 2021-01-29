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قوات الأمن اللبنانية تفرق مظاهرات بطرابلس احتجاجا على الأوضاع المعيشية

لجأت قوات الأمن اللبنانية لاستخدام الغاز المسيل للدموع لفض الاحتجاجات في مدينة طرابلس (شمالي البلاد). ويواصل أبناء المدينة احتجاجاتهم منذ عدة أيام تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية، ورفضا لقرار الإغلاق