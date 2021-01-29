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قائد القيادة الوسطى الأميركية في إسرائيل لبحث ملف إيران

بحث قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي، خلال اجتماعه مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الملف النووي الإيراني وإطلاق حوار إستراتيجي وبِناء تحالفات إقليمية.