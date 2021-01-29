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فتح علمي غير مسبوق.. علاج جيني يبعث الأمل للمصابين بالشلل

استطاع علماء في قسم فسيولوجيا الخلايا بالجامعة الألمانية، بإشراف ديتمار فيشر، استعادةِ القدرة على المشي لدى الفئران بعد إصابة كاملة بالحبل الشوكي وشلل كامل، باستخدام علاج جيني.