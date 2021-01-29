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جدل الخطوة الأولى.. معضلة العودة للاتفاق بين واشنطن وطهران

رغم أن طهران والإدارة الأميركية الجديدة أرسلتا العديد من الرسائل بشأن استعدادهما للعودة للمفاوضات بشأن الاتفاق النووي، فإن المعضلة تكمن في من يقبل منهما اتخاذ الخطوة الأولى ويقدم تنازلات ليفتح المجال