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02:38

السلطات الصينية تشدد قبضتها الصحية لاحتواء موجة كورونا الجديدة

شددت السلطات الصحية في الصين الإجراءات الاحترازية لاحتواء موجة جديدة كورونا. وتتضمن هذه الإجراءات إغلاق الأحياء السكنية الموبوءة، وإجراءَ فحص الفيروس لعشرات الملايين من المواطنين.
29/1/2021
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