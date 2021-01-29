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02:18
الدول الفقيرة تعاني للحصول على لقاح كورونا
تعاني الدول الفقيرة في السعي لتأمين اللقاح لشعوبها ضد فيروس كورونا، حيث منظمة الصحة العالمية من التداعيات السلبية لذلك.
28/1/2021
-
|
آخر تحديث: 29/1/2021
12:38 AM (مكة المكرمة)
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